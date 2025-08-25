Tras persecución, detienen a un prófugo en San Cayetano

El hombre tenía pedido de captura vigente por infracción a la Ley de Estupefacientes. La conductora, además, dio positivo en alcoholemia.

En la madrugada de este lunes, alrededor de las 3:30, personal policial de la Comisaría Sexta que realizaba patrullajes preventivos en inmediaciones de calle Código 553 y Carlos O’Donell, en el barrio San Cayetano, interceptó un vehículo Fiat Uno con cuatro ocupantes.

Tras ordenar su detención mediante el uso de sirenas e identificar a los pasajeros a través del sistema, se constató que uno de ellos tenía un pedido de captura vigente por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes. El hombre fue inmediatamente trasladado a la dependencia policial.

En paralelo, se solicitó la intervención de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), que realizó un test de alcoholemia a la conductora del rodado, el cual arrojó un resultado positivo de 1,79 g/L, más de tres veces el límite permitido.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras que se labraron las actas correspondientes a la infracción de tránsito de la conductora.