Al comprobarse la irregularidad, el vehículo fue secuestrado. Sucedió en Sarmiento.

Circulaba en un auto que había sido dado de baja

A las 12 de este sábado, personal policial de la División Sustracción de Automotores de Sarmiento de encontraba de recorrida a bordo de un móvil cuando divisaron un vehículo sospechoso.

Se trataba de un Ford y al tomar nota de la patente y consultar en el sistema del Registro Nacional de la Propiedad Automotor, la información arrojó que había sido dado de baja luego de un siniestro.

En consecuencia, los efectivos solicitaron apoyo a la Comisaría para interceptar el vehículo, lo que se logró en San Martín y Lavalle.

Así se verificó al automotor con cedula de identificacion. El vehículo fisicamente no presenta anormalidad.

Fue trasladado hasta la comisaría, dando intervencion al personal de criminalistica. También se puso en conocimiento de la diligencia al funcionario de fiscalia Brian Mac Donald , quien dispuso el secuestro de la unidad, cedula de identificacion automotor y la identificacion del conductor.