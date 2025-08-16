Secuestran una tumbera en el barrio Stella Maris

Los allanamientos se desarrollaron este sábado a partir de una causa de violencia familiar y amenazas con arma de fuego.

A partir de una autorización extendida por el juez penal Alejandro Soñis, personal de la División Policial de Investigaciones de Comodoro Rivadavia, desarrolló este sábado un allanamiento domiciliario en el barrio Stella Maris.

La requisa se efectuó en el marco de una causa de violencia familiar y amenazas con arma de fuego denunciada el 13 de agosto.

Además de identificar al denunciado, un hombre de 24 años, se secuestró un arma de fabricación casera tipo tumbera.

La División de Investigaciones puso en conocimiento a la Fiscalía sobre los resultados de los procedimientos para la continuidad de la causa judicial.