Volvía del campo con un potrillo despostado

Personal policial incautó el animal faenado. Fue en el marco de un control realizado en el cruce de las rutas 26 y 37.

Personal policial de la División Seguridad Rural de Comodoro Rivadavia incautó el sábado, alrededor de las 20.30, un potrillo faenado que era trasladado en una camioneta sin las debidas medidas sanitarias.

La incautación se realizó durante un control de rutina en el empalme de la ruta Nacional 26 con la ruta Provincial 37.

El decomiso se efectuó al conductor de una Toyota Hilux, quien no pudo certificar la procedencia del equino. El vehículo, además, carecía de las medidas de refrigeración necesarias para el transporte de carne.