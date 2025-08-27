La Justicia confirmó la condena al camionero responsable de siete muertes

El Tribunal de Impugnación (TI) de Neuquén confirmó por unanimidad la condena de tres años de prisión condicional para el camionero Daniel Curruhuinca, responsable del trágico accidente en la Ruta 40 que causó la muerte de seis turistas y del conductor Alfredo Ezquerra.

El fallo, dictado el pasado 20 de agosto, rechazó los recursos presentados tanto por la defensa de Curruhuinca como por la querella de la viuda de la víctima. La defensa buscaba la absolución, argumentando que el choque pudo haber sido causado por vientos cruzados, mientras que la querella pedía una pena de prisión efectiva.

El tribunal, integrado por los jueces Florencia Martini, Nazareno Eulogio y Mauricio Macagno, ratificó la sentencia del Tribunal de Juicio que había declarado a Curruhuinca culpable de homicidio culposo. Además de la pena de prisión condicional, el camionero fue inhabilitado para conducir por un período de cinco años y seis meses.

El trágico accidente ocurrió el 11 de noviembre de 2023 en el tramo entre Villa La Angostura y Bariloche, cuando el camión de Curruhuinca colisionó de frente con un minibús que transportaba a los turistas. La ratificación de la condena puede ser apelada ante el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén.