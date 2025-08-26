Tres delincuentes violentaron la cerradura e ingresaron al comercio, de donde sustrajeron equipos de alta gama recientemente adquiridos.

Robo millonario en un local de celulares de la calle El Chubut

Un local de venta de celulares ubicado en la calle El Chubut fue blanco de un robo en la noche del lunes. El hecho ocurrió alrededor de las 23:15, cuando tres delincuentes ingresaron al comercio tras barretear la cerradura de la puerta principal.

Según detalló el propietario, los ladrones se llevaron teléfonos de alta gama por un valor millonario, entre ellos cinco iPhone 16 Pro Max, un iPhone 15 Pro azul y un iPhone 11 Pro Max, además de otros equipos nuevos y usados. La mercadería había sido adquirida recientemente como parte de un emprendimiento que lleva apenas tres meses en funcionamiento.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron a los sospechosos. En las imágenes se observa a uno de ellos, de aproximadamente 1,80 metros de altura, forzando el acceso mientras sus cómplices aguardaban afuera.

El comerciante destacó la rápida reacción de la comunidad: “Estamos muy agradecidos con los vecinos que avisaron y compartieron las cámaras; eso ayuda mucho”, expresó. Además, señaló que los teléfonos robados serán dados de baja para evitar su uso ilegal.

Si bien la policía acudió de inmediato tras el aviso, los delincuentes ya habían escapado con la mercadería. El propietario reconoció que la recuperación económica será complicada, aunque se mostró confiado en poder superar la situación.