Al ladrón lo corrieron dos vecinos y terminó golpeado

Una mujer sufrió el ingreso de un delincuente a su vivienda en la calle Goyeneche. El intruso fue sorprendido por los vecinos mientras huía con varias bolsas cargadas de objetos.

Una vecina del barrio Máximo Abásolo fue víctima de un robo este lunes por la tarde, alrededor de las 16:45, en su vivienda ubicada sobre la calle Roberto Goyeneche. La situación salió a la luz luego de que una residente del sector advirtiera la presencia de un hombre dentro de la casa cargando varias bolsas y diera aviso inmediato.

“Había entrado una persona a robar a mi domicilio (…) como se ve en el video, tenía cargadas todas mis pertenencias”, relató la damnificada en diálogo con El Comodorense. Entre los elementos sustraídos se encontraban una netbook, una tablet, instrumentos de medición, herramientas, ropa, alimentos, productos de limpieza y dinero en efectivo.

La víctima destacó que, gracias a la rápida intervención de su cuñado y un vecino, quienes salieron a buscar al sospechoso tras reconocerlo en las imágenes registradas, pudo recuperar parte de lo robado. “Sí, pude recuperar la mitad de mis cosas gracias a mi cuñado y a un vecino que salieron a buscarlo de acuerdo a la descripción del video”, señaló.

En las imágenes difundidas, el presunto autor del robo aparece visiblemente golpeado, aunque no trascendieron mayores detalles sobre su situación posterior.