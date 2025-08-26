Franco Alonzo asegura que mujeres mayores de 40 lo hostigan en la calle y por redes sociales. "Tengo que salir con capucha", relató.

Increíble denuncia de un joven de Ushuaia que sufre acoso por lindo

Un joven de Ushuaia, llamado Franco Alonzo, decidió hacer pública una insólita y angustiante situación que, según afirma, padece desde hace más de dos años: un acoso constante por parte de mujeres, principalmente mayores de 40 años, debido a su apariencia física. La situación lo llevó a cambiar por completo su forma de vida.

Según supo Noticias Argentinas, el joven relató que el hostigamiento es permanente y se manifiesta de diversas formas. "Cuando salgo a trabajar a la mañana tengo que hacerlo con capucha porque las mujeres me gritan y me dicen cosas como ‘lindo’, ‘si estoy soltero’", contó. El acoso también se traslada al ámbito digital: "Me contestan los estados, me contestan en Instagram; subo cualquier foto mía y ya me preguntan dónde estoy".

"Lo del acoso es un 60% verdad, el resto es humor"

Franco Alonzo intentó ponerle un poco de humor a la situación, aunque admitió que la mayor parte es real y le genera incomodidad. El joven confesó que incluso recibió propuestas económicas a cambio de sexo.

Ofertas de dinero: "Me han ofrecido hasta $300.000 para tener relaciones", reveló.

Sentimientos encontrados: Aseguró que "lo del acoso es un 60% es verdad, el resto es un poco de humor para generar risas", pero admitió: "Me da un poco de vergüenza que me tiren onda".

Vida personal: Alonzo, que contó que actualmente se ve con una mujer de 47 años, fue claro sobre sus límites: "Para mí un coito tiene que tener un sentimiento de por medio".

Sin denuncia formal: A pesar del hostigamiento, que incluye que le "toquen bocina en la calle", el joven afirmó que "nunca denuncié a nadie, porque no fue necesario".

Debido a esta situación, Alonzo explicó que tuvo que modificar sus rutinas y buscar tranquilidad en lugares más apartados de la ciudad para proteger su privacidad. "Quiero tener un poquito más de privacidad y salir normal", concluyó.

NA