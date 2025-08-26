Increíble denuncia de un joven de Ushuaia que sufre acoso por lindo

Un joven de Ushuaia, llamado Franco Alonzo, decidió hacer pública una insólita y angustiante situación que, según afirma, padece desde hace más de dos años: un acoso constante por parte de mujeres, principalmente mayores de 40 años, debido a su apariencia física. La situación lo llevó a cambiar por completo su forma de vida.
Según supo Noticias Argentinas, el joven relató que el hostigamiento es permanente y se manifiesta de diversas formas. "Cuando salgo a trabajar a la mañana tengo que hacerlo con capucha porque las mujeres me gritan y me dicen cosas como ‘lindo’, ‘si estoy soltero’", contó. El acoso también se traslada al ámbito digital: "Me contestan los estados, me contestan en Instagram; subo cualquier foto mía y ya me preguntan dónde estoy".
"Lo del acoso es un 60% verdad, el resto es humor"
Franco Alonzo intentó ponerle un poco de humor a la situación, aunque admitió que la mayor parte es real y le genera incomodidad. El joven confesó que incluso recibió propuestas económicas a cambio de sexo.
Ofertas de dinero: "Me han ofrecido hasta $300.000 para tener relaciones", reveló.
Sentimientos encontrados: Aseguró que "lo del acoso es un 60% es verdad, el resto es un poco de humor para generar risas", pero admitió: "Me da un poco de vergüenza que me tiren onda".
Vida personal: Alonzo, que contó que actualmente se ve con una mujer de 47 años, fue claro sobre sus límites: "Para mí un coito tiene que tener un sentimiento de por medio".
Sin denuncia formal: A pesar del hostigamiento, que incluye que le "toquen bocina en la calle", el joven afirmó que "nunca denuncié a nadie, porque no fue necesario".
Debido a esta situación, Alonzo explicó que tuvo que modificar sus rutinas y buscar tranquilidad en lugares más apartados de la ciudad para proteger su privacidad. "Quiero tener un poquito más de privacidad y salir normal", concluyó.
