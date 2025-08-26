Roban 68 ampollas de fentanilo de un hospital en Santa Fe

Las autoridades aseguran que el lote sustraído no está relacionado con el reciente caso de contaminación.

El Ministerio de Salud de Santa Fe denunció el robo de 68 ampollas de fentanilo del Hospital Iturraspe. El hecho, que ocurre en medio del escándalo por la droga adulterada, generó una rápida respuesta de las autoridades, que aclararon que el fentanilo faltante no corresponde al lote ni a la marca involucrada en la reciente contaminación.

Las ampollas robadas estaban almacenadas en un sector restringido de la Unidad de Terapia Intensiva. La denuncia, presentada ante el Ministerio Público de la Acusación, tipifica el hecho como hurto y pide una investigación para dar con los responsables y recuperar la medicación. El comunicado oficial advierte sobre el peligro que representa su manipulación en la sociedad.

Paralelamente a la denuncia penal, las autoridades provinciales iniciaron una investigación administrativa para esclarecer el robo de este medicamento, cuyo uso está restringido al ámbito hospitalario para pacientes críticos y cirugías. El Ministerio de Salud aseguró que se llegará "hasta las últimas consecuencias" para determinar responsabilidades y colaborar con la justicia.