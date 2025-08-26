Wanda Nara disfruta de la soltería y todo indica que un hombre cercano a Elias Piccirillo habría conquistado su corazón.

La nueva conquista de Wanda Nara que tendría vínculo con el ex de Jésica Cirio

Lejos de los escándalos con Mauro Icardi, Wanda Nara disfruta a pleno de la soltería y de los encuentros con amigos. Este lunes en Sálvese quien pueda (América) deslizaron que la empresaria estaría muy cerca de un hombre vinculado a Elías Piccirillo, el exmarido de Jésica Cirio, que se encuentra preso en Ezeiza.

Majo Martino, panelista del ciclo, dio detalles de una pulserita que la rubia había compartido en redes sociales y aseguró que se trató de un regalo del hombre en cuestión.

“Él se llama Martín Migueles. No tiene casa propia, se la dieron como parte de pago, le deben muchísima guita, todo muy turbio”, contó Martino sobre el presente del hombre que enamoró a la mediática.

Además, reveló que Migueles es quien le lleva la comida a la cárcel todos los días a Piccirillo. Todo indica que el ex de Cirio le dio su casa “porque le debe muchísima plata”. “Como forma de pago le firmó un contrato de alquiler por diez años”, sumó la periodista y aseguró que la pulsera de oro usada por Wanda es de la mísmisima Jésica Cirio.

Para sumar más leña al fuego, la periodista añadió que el hombre “es socio de Piccirillo y que está metido en todos los quilombos y que su nombre está en la causa”. Con esa información sobre la mesa, Yanina Latorre, conductora del ciclo, fue irónica con la empresaria: “Wanda tiene una puntería para levantar tipos”.