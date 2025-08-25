Aseguran que Fátima Flórez fue amante de Martín Demichelis

En Infama, un testimonio encendió la polémica al vincular a la humorista con el entrenador, aunque ella rápidamente respondió la acusación.

Fátima Flórez vuelve a estar en el centro de la escena tras una inesperada revelación que involucra a Martín Demichelis. En las últimas horas, se conoció una versión que asegura que la humorista fue amante del exfutbolista, en un contexto que habría marcado un quiebre en su vida personal.

Durante el programa Infama (América), se volvió a encender la polémica con una declaración que sacudió el mundo del espectáculo y el deporte. Ángel Sesarín, exasesor de la actriz, aseguró en vivo que la humorista habría tenido un vínculo íntimo con el deportista. “La primera separación de Evangelina fue por ella”, lanzó sin rodeos, en referencia a un episodio ocurrido hace casi un año.

Según relató el estilista, el encuentro se habría dado en Puerto Madero, en un departamento donde él acompañó a la actriz para asistirla antes de un show. “Me llamó como a las tres de la mañana, me pidió que la ayudara a prepararse. Cuando llegamos, quien abrió la puerta fue Demichelis. Estaba solo”, detalló el joven que trabajó con Fátima Flórez durante más de un año. “Yo me quedé esperando en el hall. No sé qué pasó adentro, pero no me sorprendió”, continuó.

La frase que más resonó fue la que vincula directamente a la capocómica con la primera crisis de pareja entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis. “La primera separación de Evangelina fue por ella”, insistió Ángel Sesarín, en alusión a una ruptura que, según él, fue cubierta en su momento por Yanina Latorre en LAM.

La respuesta de Fátima Flórez a las acusaciones

La versión generó revuelo y no tardó en recibir respuesta de Fátima Flórez, quien negó rotundamente las acusaciones y calificó a su exasistente como una “máquina de mentiras”. “No puedo creer la cantidad de mentiras, demencias. Está todo en manos de mi abogado, que lo va a denunciar por calumnias e injurias. Va a tener que ir a la Justicia a presentar las pruebas de las locuras que está diciendo”, expresó.

En la misma línea, la artista también desmintió haber sido contratada por Martín Demichelis para un show privado y aseguró que ni siquiera lo conoce personalmente. “No existe ninguna deuda. El señor Guillermo Marín ya le pagó en tiempo y forma”, agregó, en referencia al reclamo económico que Ángel Sesarín mencionó en el programa.

