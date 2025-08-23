El polémico motivo por el que Luciano Castro y Gonzalo Heredia terminaron su amistad de años

Los actores parecían hermanos y terminaron enfrentados por una mujer. Los detalles de la interna que desencadenó el distanciamiento.

Luciano Castro y Gonzalo Heredia fueron compinches, hermanos y socios durante años, tanto arriba del escenario como detrás de cámara. Sin embargo, la relación terminó en seco y el motivo tiene nombre propio: Sabrina Rojas. La actriz se convirtió en el eje de una pelea que dejó a los dos galanes enfrentados y sin retorno.

Lo cierto es que los detalles de esta interna de amigos salieron a la luz recién ahora, mucho tiempo después del momento bisagra: la separación de Castro y Sabrina. Él había iniciado su romance con Flor Vigna, ella con el Tucu López, y públicamente la postal era de armonía y buena onda entre los ex. Incluso compartían escenario en Desnudos, obra que resultó un éxito en cartel. Pero puertas adentro, la tensión era cada vez más fuerte.

Según reveló Paula Varela en Intrusos (América), la convivencia en camarines se complicó: “En ese momento Castro y Sabrina Rojas blanquearon su separación y la situación se volvió muy tensa. Él ya empezaba a salir con Flor Vigna, hablaba con el amigo de su nueva novia en los camarines; la otra escuchaba, muy incómodo”.

El clima explotó cuando Luciano, harto de todo, tomó una decisión drástica para provocar a su amigo. “Luciano esperaba que Gonzalo tomara partido por él y que apartaran a Sabrina del elenco”, contó Varela. Como eso no ocurrió, Castro lanzó su ultimátum: “Yo me bajo de la obra”.

La reacción de Gonzalo no fue la que Castro esperaba. Heredia y su pareja, Brenda Gandini, eligieron apoyar a Sabrina, también su amiga. “Lo que más le molestó a Luciano es que tanto Gonzalo como Brenda se pusieron del lado de Sabrina y no hicieron nada para retenerlo”, explicó la panelista.

Desde ese instante, la grieta se volvió un abismo. “Luciano sintió esa actitud como una especie de traición, mientras que Gonzalo y Brenda habrían interpretado la postura de Castro como un capricho”, agregó Varela. Y fue más allá: “Lo sentían como un niño grande y le dijeron ´bueno, te querés ir, andate´. Desde ahí no volvieron a estar juntos”.

El conflicto también tuvo un costado laboral. Castro, interesado en desarrollar proyectos comerciales para facturar, empezó a chocar con las propuestas de Heredia como autor. Esa diferencia profundizó la distancia y selló el final de una sociedad que parecía indestructible.

La conclusión la dio Varela con crudeza: “Javier Faroni siguió produciéndolos, pero por separado”. Así, una amistad de años terminó quebrada para siempre, con Sabrina Rojas como la figura que desató el huracán.