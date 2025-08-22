Cuántos millones le deberá pagar Martín Demichelis a Evangelina Anderson

Lo que comenzó como un anuncio de separación aparentemente tranquilo entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson comenzó a levantar temperatura en las últimas horas. Primero con la amante del técnico dando declaraciones sobre su relación, y ahora, apuntando a cómo será la tensa división de bienes luego de 17 años de relación y con tres hijos en común. Es que el divorcio no solo implica cuestiones sentimentales, sino también la división de un patrimonio millonario que ahora está en el centro de la escena.

En A la Tarde (América TV), el periodista Daniel Fava fue categórico al anticipar que la ruptura no será nada sencilla. “Me dicen que va a ser traumático. Hay que dividir la plata, y hablamos de más de 50 millones de dólares, fruto de la carrera de elite que tuvo Demichelis en Europa”, explicó, dejando en claro que los números que se manejan son impactantes.

El exdefensor construyó su fortuna tras un extenso recorrido en el Viejo Continente. Defendió camisetas de renombre en Alemania, España e Inglaterra, siempre en clubes de primer nivel, lo que le permitió consolidar un presente económico envidiable. Evangelina Anderson lo acompañó a lo largo de todo ese camino, instalándose con él en distintas ciudades y sosteniendo la vida familiar durante los años de mayor exigencia profesional.

Según lo revelado en el ciclo televisivo, ya hay reuniones entre los abogados de ambas partes y los representantes de Martín Demichelis habrían marcado una postura firme al no considerar que la división de bienes deba hacerse en partes iguales. “Cuando la gente de Demichelis se sienta a negociar el divorcio, le dicen: Mirá que hay que darle esta plata. Para su entorno no es un 50 y 50, y tampoco para los abogados. Demichelis tiene tanto o más dinero que Icardi. Jugó en la elite de la elite”, señaló Fava marcando un paralelismo para tomar noción.

Es que la comparación con Mauro Icardi no es casual, ya que ambos construyeron fortunas considerables en el fútbol europeo, aunque la carrera de Demichelis fue más larga y estable en términos de clubes y continuidad. Ahora, la discusión central será cuánto le corresponde a Evangelina Anderson después de casi dos décadas de matrimonio.

De este modo, la separación dejó de ser un asunto meramente íntimo para transformarse en un caso donde se cruzan amor, traición y dinero. Lo que está en juego no son solo recuerdos compartidos, sino una cifra millonaria que puede abrir una nueva batalla mediática y judicial entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson.