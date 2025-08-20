Según lo que trascendió este martes por la noche en LAM, la flamante pareja fue vista a los besos en un bar.

Quién es el futbolista que está viviendo un romance con la nieta de Susana Giménez

El mundo del espectáculo y el fútbol volvieron a cruzarse en un romance inesperado que ya empieza a dar de qué hablar. Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez, estaría iniciando una relación con un futbolista de Boca. Y no se trata de un nombre cualquiera: en LAM, el productor Pepe Ochoa reveló que el hombre en cuestión es nada menos que Nicolás Figal.

El martes, en vivo al aire, Pepe lanzó un enigmático que capturó la atención de todos. Con pequeñas pistas fue armando la intriga: “Él es tope de gama. Jugador internacional de fútbol. Ella es modelo millonaria por su familia”. Luego sumó un dato clave sobre el pasado del deportista: “La separación de él fue muy escandalosa. Él es jugador y actualmente está en Boca”.

El misterio se sostuvo unos minutos, hasta que finalmente lo dijo: “Él es Nicolás Figal”. Y remató sin rodeos: “Nicolás Figal está en un vínculo romántico, empezando algo con Lucía Celasco”.

La noticia no tardó en expandirse. Según trascendió, ambos fueron vistos en un bar, a los besos, confirmando así que entre ellos hay más que una amistad. El defensor de Boca, que supo ser noticia en otras oportunidades por cuestiones fuera de la cancha, vuelve a estar en el centro de la escena, aunque esta vez por cuestiones del corazón.

Lucía, por su parte, siempre prefirió mantener un perfil bajo frente a los medios. A sus 31 años, la hija de Mercedes Sarrabayrouse y Eduardo Celasco forjó su propio camino como modelo y empresaria.

En 2013 fundó junto a dos amigas The Vintage Hole, una marca de ropa con locales en Palermo Soho y Palermo Hollywood, además de presencia en Estados Unidos. Con una propuesta que apuesta al reciclaje y la reutilización, el emprendimiento logró posicionarse fuerte en la moda urbana.

Al margen de su negocio, también deslumbró en campañas internacionales. Su belleza y estilo la llevaron a ser imagen de Jean Paul Gaultier, Lovely Denim y Cómo Quieres Que Te Quiera. Una carrera propia, lejos de los flashes de su abuela, aunque inevitablemente el apellido la mantuvo en el radar mediático.

El costado familiar también suma condimento a la historia. En el último cumpleaños de Susana, cuando la diva celebró sus 81 años en Miami rodeada de sus seres queridos, la ausencia de Lucía no pasó inadvertida y encendió rumores de distancias en la relación.

Hoy, en cambio, su nombre vuelve a sonar, pero no por disputas familiares sino por un romance que une el glamour del espectáculo con la pasión del fútbol. La nieta de la diva más grande del país y un jugador de Boca, en el inicio de una historia que ya está dando que hablar.