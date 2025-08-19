Andrés Gil desmintió ser el tercero en discordia en la separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez

El actor negó los rumores que lo vincularon sentimentalmente con Accardi y pidió respeto por su familia. La actriz, en tanto, admitió una infidelidad, aclaró que no fue con alguien del medio artístico y reveló que la pareja atravesaba una crisis desde hace un año.

En medio de la repercusión mediática por la separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, Andrés Gil salió a desmentir con firmeza las versiones que lo señalaban como el tercero en discordia. El actor utilizó sus redes sociales para rechazar la información que lo vinculaba sentimentalmente con la actriz.

“Por todo lo que leí y escuché en medios de comunicación y redes se volvió necesario que aclare que el rumor que está circulando es absolutamente falso. Me duele que todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacado por un invento. Por mi familia y la gente que amo les pido que dejen de decir cualquier cosa. Gracias”, escribió Gil en una historia de Instagram, sobre un fondo negro y acompañado de un emoji de corazón formado con dos manos.

Horas más tarde, fue la propia Accardi quien decidió romper el silencio y dar su versión. “Estoy acá, sin dormir, pero siento la necesidad de hablar y aclarar lo que desde ayer estuvieron diciendo y me tienen en el ojo de la tormenta”, expresó. Reconoció haber cometido un error, aunque negó que existiera un vínculo con algún colega del ambiente.

“Con las personas que me vinculan es mentira. Se ensucia a gente que nada que ver, que es familia, necesito que se frene. Fue un desliz total con un random que no pertenece al medio, que no lo van a encontrar nunca”, señaló.

La actriz también explicó que su relación con Vázquez arrastraba una crisis desde hacía un año, con idas y vueltas que complicaron la convivencia. “No fue el detonante, pero sí la gota que colmó el vaso”, admitió. Según contó, tras reconocer la infidelidad, su pareja optó por el perdón, aunque la situación finalmente derivó en la ruptura.

Por su parte, Ángel de Brito sostuvo en LAM que Vázquez había obtenido pruebas concretas de una relación extramatrimonial de Accardi, lo que precipitó el final del matrimonio. “Nico está muy enojado porque vio lo que no quería ver”, afirmó el conductor.

Con estas declaraciones públicas, tanto Accardi como Gil intentaron poner fin a las especulaciones y despejar las dudas en torno a la separación que acaparó la atención de los medios de espectáculos.