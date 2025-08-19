Descargo contra Mauro Icardi por no saludar a sus hijas

Wanda Nara utilizó sus redes sociales para escribir un feroz descargo dirigido a su ex pareja Mauro Icardi por el trato que mantuvo con las hijas de ambos en el marco del Día de las infancias.

Según expresó, las menores se sintieron “ignoradas” por su padre, quien sí compartió el día con los hijos de la China Suárez. “Ayer fue el día del niño … Violencia también es arruinarles e ignorar fechas importantes, plantarlos el Día del padre o ver en la agenda espacio para ir a su cumpleaños y no venir. Ayer en el día de ellos no publicar nada, no hacer un regalo, etc. A pero el nombre escrito que no falte en las zapatillas o remera para el show”, escribió.

Y le recriminó que ahora paga la colegiatura de Rufina, hija mayor de la China, cuando sigue sin pagar la escuela de sus hijas en Argentina: “No pagar absolutamente ni 1 peso de alimentos, cuando tenés la obligación moral además de la orden judicial, multas, etc; es violencia. Después reclamas tus derechos cuando no cumplís con tus obligaciones. Como si fuera poco te haces cargo de nuevos nenes, pagando colegios que los propios padres no podrían pagarles y que lo haces solo por venganza a tu familia, pero el colegio de las tuyas es el segundo año que NO PAGAS”.

Y cuestionó a la Justicia por haberlo dejado salir del país cuando es deudor, apuntando además contra la defensa del futbolista: “¿Cómo puede salir del país como si nada si hace 10 meses no paga? ¿Ni la obra social y ni 1 peso de alimentos? ¿Qué clase de abogadas de familia le festejan a un padre semejante abandono? Yo seguiré ayudando a tu propia familia como hice siempre, que hay gente muy digna que no pide, pero que se pasan horas trabajando para no ganar ni en toda una vida lo que tiras en colegios de nenes que no son tu responsabilidad y lo haces solo para seguir lastimando y denigrando a las tuyas”.

“Para que sepan el pago del colegio de mis 3 hijos varones siempre salió de mi trabajo como agente y en Europa lo pagué muchas veces desde mi sociedad de la cual soy socia única. Cuando los niños se alejan o deciden no ver ni escuchar, no lo hacen por la falta de pago, lo hacen por el abandono o remplazó, sumado a la humillación de ver festejos en redes a niños nuevos, pero a ellos en sus días NADA”, cerró.