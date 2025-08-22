Doble alerta en Chubut: Se esperan nevadas intensas y vientos huracanados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una doble alerta amarilla para este sábado 23 de agosto, advirtiendo sobre un fuerte temporal que combinará nevadas intensas en la cordillera y vientos fuertes en la mayoría de la provincia.

La zona de la cordillera será la más afectada por la nieve. El SMN prevé que las nevadas comenzarán durante la noche del sábado, con acumulaciones que podrían oscilar entre 20 y 40 centímetros, aunque no se descarta que superen esos valores en algunos puntos. Se pide a los residentes y turistas evitar los viajes y circular solo con el equipamiento necesario.

Paralelamente, desde la madrugada del sábado y hasta la noche, casi todo el territorio chubutense estará bajo la influencia de vientos con ráfagas que podrían superar los 70 km/h. Se espera que el fenómeno aumente la sensación de frío y genere riesgos como la voladura de techos, caída de árboles y cortes de energía.

Las autoridades instan a la población a tomar precauciones, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, y evitar transitar por la calle bajo árboles o postes de luz. Para emergencias, se ha habilitado el número de Protección Ciudadana: 0800-666-2447.

Recomendaciones ante la alerta

En zonas de nevada:

Evitá viajar si no es estrictamente necesario. Si tenés que hacerlo, usá neumáticos para nieve o cadenas.

Asegurá tu hogar para conservar el calor y revisá el techo para evitar la acumulación de nieve.

Tené a mano linternas y velas ante posibles cortes de luz.

En zonas de vientos fuertes:

Asegurá objetos exteriores como macetas o muebles de jardín.

No circules si los vientos son intensos, especialmente en vehículos altos.

Evitá estar al aire libre debajo de árboles o tendidos eléctricos.