Cortan el agua en siete barrios de zona norte por una avería

Un desperfecto detectado en el subacueducto Arenal – Ciudadela obligó este viernes 22 de agosto, desde las 10:00 horas, a interrumpir el suministro de agua en siete barrios de Comodoro Rivadavia.
Las zonas afectadas son Güemes, Sarmiento, Bella Vista Norte, Megaloteo, Padre Corti, Gesta de Malvinas y Kilómetro 14, donde los vecinos permanecen sin servicio.
Desde el Departamento de Saneamiento y el área de Sistemas de Acueductos y Acuíferos informaron que, como consecuencia de las maniobras técnicas que se están realizando, también se registrará baja presión en los barrios Kilómetro 8 y Próspero Palazzo.
Hasta el momento no hay un horario estimado de restitución del servicio, por lo que se solicita a la comunidad hacer un uso racional del agua disponible en los domicilios.