La interrupción comenzó este viernes a las 10 y afecta a distintos sectores. Además, otros dos barrios registran baja presión. No hay horario confirmado para la normalización.

Cortan el agua en siete barrios de zona norte por una avería

Un desperfecto detectado en el subacueducto Arenal – Ciudadela obligó este viernes 22 de agosto, desde las 10:00 horas, a interrumpir el suministro de agua en siete barrios de Comodoro Rivadavia.

Las zonas afectadas son Güemes, Sarmiento, Bella Vista Norte, Megaloteo, Padre Corti, Gesta de Malvinas y Kilómetro 14, donde los vecinos permanecen sin servicio.

Desde el Departamento de Saneamiento y el área de Sistemas de Acueductos y Acuíferos informaron que, como consecuencia de las maniobras técnicas que se están realizando, también se registrará baja presión en los barrios Kilómetro 8 y Próspero Palazzo.

Hasta el momento no hay un horario estimado de restitución del servicio, por lo que se solicita a la comunidad hacer un uso racional del agua disponible en los domicilios.