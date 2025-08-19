Este miércoles cortan el agua en todo Comodoro

El suministro se interrumpirá desde el mediodía y por 24 horas. La medida responde a trabajos sobre la Línea de Alta Tensión de 132 kV.

El Departamento de Saneamiento de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este miércoles 20 de agosto, a partir de las 12:00 horas y por un lapso de 24 horas, se interrumpirá el suministro de agua potable en toda la ciudad de Comodoro Rivadavia.

La medida se debe a la detención del bombeo en el Sistema Acueductos, ya que la empresa transportista TRANSACUE S.A. solicitó un corte de energía para realizar tareas de mantenimiento en la Línea de Alta Tensión de 132 kV que abastece a la zona.

Desde la SCPL aclararon que el servicio eléctrico no se verá afectado ni en Comodoro Rivadavia ni en Rada Tilly.

Asimismo, se indicó que, aprovechando la interrupción del bombeo, el sector de Acueductos llevará adelante trabajos de mantenimiento en distintos puntos del sistema, con el objetivo de asegurar su correcto funcionamiento y la continuidad del servicio.

Finalmente, se solicitó a la comunidad hacer un uso racional y responsable del agua mientras duren las tareas.