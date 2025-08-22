Revelan quién filtró la infidelidad de Gimena Accardi a Nico Vázquez

En medio de la polémica que se armó en torno a la ex pareja, se supo quién expuso a la actriz a dos meses de la separación.

El estallido por la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi no da tregua. Primero fue Ángel de Brito en LAM quien confirmó que la pareja de 18 años se rompió por una infidelidad de ella. Después, la propia actriz terminó admitiendo en Olga que había tenido un “desliz”, aunque lo describió como un episodio “tonto” y sin importancia. Pero lo que parecía un cierre se transformó en otra bomba: ahora apuntan a Vázquez como el que filtró la información.

La gran pregunta que empezó a circular en los pasillos fue clara: ¿quién filtró el dato y con qué objetivo? Porque el escándalo estalló mucho después de que ambos confirmaran su separación, cuando parecía que el tema ya estaba en stand by. Y ahí entró en escena Juan Etchegoyen, desde Mitre Live, con una versión que abre muchas preguntas.

“Quiero contarles cómo fueron las últimas horas de Gimena y Nico antes de que se sepa públicamente la infidelidad porque hoy escuché muchas cosas que no son ciertas y otra que las dudo mucho por la data que tengo en mi poder”, lanzó el periodista en el programa de Radio Mitre anticipando la bomba que estaba a punto de soltar.

Etchegoyen explicó que el malestar en el entorno de Accardi se disparó justamente por la supuesta traición de su ex. “Lo que a mí me dicen desde el círculo íntimo de él es que Gimena habló bien de Nico en Olga, pero que en realidad está bastante caliente porque él fue quien filtró lo de la infidelidad. Había pasado mucho tiempo desde que confirmaron la separación y no se supo nada hasta ahora”, contó.

El periodista incluso detalló cómo reaccionó la actriz cuando se enteró de lo que se decía en LAM. “A Gimena le empezaron a mandar lo que Ángel dijo en LAM. Y enseguida llamó a Nico y le preguntó: ´¿Qué carajo hiciste?´”, reconstruyó, describiendo el nivel de tensión entre los ex.

Aunque no quedó del todo claro cómo se produjo el traspaso de información, Etchegoyen dejó picando varias dudas. “Yo no tengo idea cómo fue que le blanquea esto a Ángel. Si fue Ángel el que lo llamó o fue él el que decide exponer esto, pero Gimena está decepcionada con Nico por haberlo blanqueado a la prensa”, sostuvo.

El periodista también puso en cuestión la intención del protagonista de Rocky detrás de la jugada, a dos meses de anunciada la ruptura. “Si la intención de Nico era cuidarla, es raro porque blanquea este secreto doloroso”, apuntó, remarcando la contradicción del actor.

Lejos de apagarse, el escándalo promete más capítulos. Porque si bien Accardi ya admitió su infidelidad y buscó bajarle el tono, ahora la sospecha de que fue Vázquez quien filtró todo abre nuevos interrogantes. Sobre todo, teniendo en cuenta que, en paralelo a la noticia del cuerno, se supo que Dai Fernández, compañera de elenco del actor, se acaba de separar de Gonzalo Gerber tras siete años de novios. Ampliaremos.