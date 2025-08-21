Fito Páez habría vuelto con Julia Mengolini

El cantante y la conductora radial ya habían sido pareja entre el 2012 y 2013 y se estarían dando una nueva oportunidad.

El miércoles, en LAM, revelaron que Fito Páez y Julia Mengolini estarían iniciando un romance, por segunda vez. El cantante está recién separado de Eugenia Kolodziej, mientras que la periodista también afrontó una ruptura amorosa hace un tiempo.

Según informó Pepe Ochoa, músico y la periodista habrían retomado el vínculo que los unió en el año 2012 y que llegó a su fin un año después.

La información la fueron revelando en los clásicos enigmáticos del programa. "Fito Páez y Julia Mengolini", lanzó el conductor provisorio ante la ausencia de Ángel de Brito. "Me llamó la atención cuando el fue a verla a la radio", sumó Ochoa.

Ante esto, Yanina Latorre se sorprendió y comentó: "No sabía que ella estaba separada".

Aseguran que Fito Páez se separó de Eugenia Kolodziej tras diez años de relación

Una noticia inesperada sacudió el mundo del espectáculo este martes en LAM: Fito Páez y Eugenia Kolodziej se separaron tras una década de relación. La ruptura, que pone fin a un vínculo de diez años marcado por una diferencia de edad de 30 años, se dio en medio de un "desgaste total" y de un cambio de vida de la actriz, según la información revelada por Pepe Ochoa.

La decisión, que no fue abrupta, se habría gestado a lo largo del tiempo. Ochoa detalló que la mudanza de Kolodziej a Madrid para probar suerte como actriz fue el punto de inflexión. La distancia, y la dificultad para sostener el vínculo en esas circunstancias, fue lo que finalmente llevó a la pareja a tomar la decisión de poner una pausa en su relación.

El productor también reveló que, tras la separación, el músico rosarino se encuentra en una etapa introspectiva y muy creativa. En este período, escribió un libro de poemas que, curiosamente, dedicó a sus ex parejas Fabiana Cantilo, Romina Ricci y Cecilia Roth, pero no a Eugenia Kolodziej.