La CAI expone la punta y el invicto en Kilómetro 5

Este domingo se jugará de manera completa la cuarta fecha del torneo Apertura A “José Portu Guerreiro”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.
En ese contexto, el líder Comisión de Actividades Infantiles, quien además es uno de los cuatro invictos, visitará a Unión San Martín Azcuénaga, con la intención de volver a sumar de a tres para seguir en lo más alto del campeonato. El equipo “patricio”, mientras tanto, irá en busca de su primer triunfo y así cortar una racha de tres caídas en fila.
El partido, que se jugará en el estadio Armando Avila de Kilómetro 5, dará comienzo a las 16 -como el resto de la jornada- y tendrá el arbitraje de Marcelo Ugarte.
Por su parte, el escolta Jorge Newbery, ya sin la dirección técnica de Hugo Barrientos quien renunció a su cargo, irá hasta Kilómetro 9 para medirse con Próspero Palazzo.
Además, General Saavedra recibirá a Petroquímica, Huracán visitará a Deportivo Portugués, Deportivo Sarmiento visitará a Laprida, mientras que Rada Tilly irá a Km 27 para jugar con Argentinos Diadema.
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Programa de la 4ª fecha
DOMINGO (16:00 Primera 13:30 Reserva)
- Deportivo Portugués vs Huracán.
Arbitro: Carlos Rujano.
Cancha: Deportivo Portugués.
- General Saavedra vs Petroquímica.
Arbitro: Luis Fimiani.
Cancha: General Saavedra.
- Unión San Martín Azcuénaga vs Comisión de Actividades Infantiles.
Arbitro: Marcelo Ugarte.
Cancha: USMA.
- Próspero Palazzo vs Jorge Newbery.
Arbitro: Carlos Quintana.
Cancha: Próspero Palazzo.
- Argentinos Diadema vs Rada Tilly.
Arbitro: Diego Schooff.
Cancha: Argentinos Diadema.
- Laprida vs Deportivo Sarmiento.
Arbitro: Sergio Corbalán.
Cancha: Laprida.