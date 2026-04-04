El líder del Apertura A visita este domingo a USMA por la 4ª fecha. También juegan Portugués-Huracán y Palazzo-Newbery, Saavedra-Petroquímica, Diadema-Rada Tilly y Laprida-Sarmiento.

La CAI expone la punta y el invicto en Kilómetro 5

Este domingo se jugará de manera completa la cuarta fecha del torneo Apertura A “José Portu Guerreiro”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, el líder Comisión de Actividades Infantiles, quien además es uno de los cuatro invictos, visitará a Unión San Martín Azcuénaga, con la intención de volver a sumar de a tres para seguir en lo más alto del campeonato. El equipo “patricio”, mientras tanto, irá en busca de su primer triunfo y así cortar una racha de tres caídas en fila.

El partido, que se jugará en el estadio Armando Avila de Kilómetro 5, dará comienzo a las 16 -como el resto de la jornada- y tendrá el arbitraje de Marcelo Ugarte.

Por su parte, el escolta Jorge Newbery, ya sin la dirección técnica de Hugo Barrientos quien renunció a su cargo, irá hasta Kilómetro 9 para medirse con Próspero Palazzo.

Además, General Saavedra recibirá a Petroquímica, Huracán visitará a Deportivo Portugués, Deportivo Sarmiento visitará a Laprida, mientras que Rada Tilly irá a Km 27 para jugar con Argentinos Diadema.

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Programa de la 4ª fecha

DOMINGO (16:00 Primera 13:30 Reserva)

- Deportivo Portugués vs Huracán.

Arbitro: Carlos Rujano.

Cancha: Deportivo Portugués.

- General Saavedra vs Petroquímica.

Arbitro: Luis Fimiani.

Cancha: General Saavedra.

- Unión San Martín Azcuénaga vs Comisión de Actividades Infantiles.

Arbitro: Marcelo Ugarte.

Cancha: USMA.

- Próspero Palazzo vs Jorge Newbery.

Arbitro: Carlos Quintana.

Cancha: Próspero Palazzo.

- Argentinos Diadema vs Rada Tilly.

Arbitro: Diego Schooff.

Cancha: Argentinos Diadema.

- Laprida vs Deportivo Sarmiento.

Arbitro: Sergio Corbalán.

Cancha: Laprida.