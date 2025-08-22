Una decisión del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, generó indignación entre familiares y organizadores del acto conmemorativo de la Masacre de Trelew.

Portazo a la memoria: Bullrich prohíbe la visita de familiares a la U-6

Por primera vez en años, se les prohibió el ingreso a la Unidad 6 de Rawson, lugar que históricamente visitaban para recordar a las víctimas del fusilamiento.

La organizadora Silvia Pecci confirmó la negativa y expresó su enojo, afirmando que "el pasado siempre está relacionado con el presente en hechos y personas; las mismas personas protagonizan decisiones arbitrarias e instalan métodos represivos". La orden de no permitir la entrada fue notificada recién el 19 de agosto, a pocos días del 53° aniversario de la masacre.

La medida sorprendió a los familiares, quienes habían solicitado la autorización el 25 de junio. La negativa se fundamentó en que el sector que ocupaban los presos hoy es un espacio de recuperación para personas con adicciones.

La Masacre de Trelew, ocurrida el 22 de agosto de 1972, fue el fusilamiento de 19 militantes políticos en la Base Almirante Zar por la Marina. A pesar de la prohibición de ingreso al penal, el acto principal de conmemoración se realizará en la Base, manteniendo viva la memoria de las víctimas.

El 22 de agosto de 1972, 19 militantes de distintas organizaciones armadas que se habían fugado de la prisión de Rawson fueron fusilados en la Base Aeronaval Almirante Zar de Trelew.

La visita a esta unidad penal era un punto central de la conmemoración, ya que los militantes estuvieron recluidos en los calabozos de ese lugar antes de ser trasladados a la base naval.