Mirtha Legrand destrozó a Gimena Accardi: "Lo dejó como un cornudo"

La diva fue lapidaria al opinar sobre la infidelidad que desató la separación de la actriz y Nico Vázquez.

En la emisión de este sábado, Mirtha Legrand se refirió a la escandalosa separación de Nico Vázquez y Gime Accardi, y lanzó una dura crítica contra la actriz por el descargo donde reconoció públicamente su infidelidad.

Al tocar el tema en La Noche de Mirtha, la primera que tomó la palabra fue la periodista Karina Iavícoli: "Me parece feo el lugar en el que quedó Gimena. Tuvo una necesidad de hablar y eso lo entiendo, pero yo nunca vi a un hombre hacer esto de sentarse y dar explicaciones. Y me parece que ella lo quiso cuidar porque lo quiere mucho y me resulta molesto cómo la atacan. Me parece que no está bien”, manifestó.

“Creo que las mujeres de la mesa me van a entender: lo que yo sentí es que ningún hombre hace nunca eso, reconocer. Nunca vi a una mujer contar que fue infiel y que todo el mundo la trate como si hubiera matado a alguien. Ni a los políticos le pedimos tanto”, añadió.

Ante esto, la diva no dudó en contradecir a la invitada y replicó: "En general una infidelidad se oculta, no se comenta. Pero cómo habló ella a cámara, en la televisión. Habló, explicó. No se explican esas cosas. Se ocultan. No se hablan más".

"Creo que está mal que haya dicho porque a él lo hace quedar como un cornudo. Fea palabra, eh. Es feo. Pero existe, lo siento así", afirmó la Chiqui.