Pelea entre periodistas de TyC Sports y TNT Sports

Las discusiones de fútbol en las plataformas digitales se volvieron una cuestión cada vez más común entre compañeros de profesión.

Un nuevo cruce entre periodistas deportivos encendió las redes sociales y dejó al descubierto las tensiones que existen entre colegas de los principales medios que cubren el fútbol argentino. Esta vez, el conflicto fue protagonizado por Fabián Godoy, periodista de TNT Sports y D Sports, y Guido Glait, figura reconocida de TyC Sports, a raíz de una publicación irónica que Glait hizo sobre un partido de la Liga Profesional.

Todo comenzó cuando, en tono burlón, Glait escribió en su cuenta de X (ex Twitter): "Voy a contar algo que no sabe absolutamente nadie: en estos momentos están jugando Riestra y Sarmiento."

El mensaje hacía alusión al escaso interés general que suele despertar un duelo entre esos dos equipos, enmarcado dentro de una Primera División que muchas veces es cuestionada por su nivel futbolístico.

Sin embargo, el comentario no cayó bien en el ambiente, especialmente entre quienes estaban trabajando en la cobertura del partido. Fabián Godoy, uno de los periodistas presentes en la transmisión, respondió citando el tuit de Glait y expresó con dureza: "Es una pena grande este comentario. Primero por la falta de respeto a los equipos involucrados, a sus hinchas y a quienes llevamos adelante la transmisión con todo profesionalismo. Esa mirada sesgada es la que después genera la bronca del público hacia nuestro rubro."