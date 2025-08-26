Conmoción en Cutral Co por el asesinato de dos jóvenes en una balacera

La policía encontró más de 20 vainas de distintos calibres en la escena del crimen, que ocurrió en el barrio Newen Che.

Dos jóvenes de 16 y 18 años fueron asesinados en la madrugada de este martes en el barrio Newen Che de Cutral Co. Los cuerpos, que presentaban múltiples heridas de bala, fueron encontrados en medio de una intensa balacera que conmocionó a los vecinos.

El Subdirector de Seguridad de Cutral Co, Pedro Güento, informó que la Policía encontró más de 20 vainas servidas de distintos calibres en la calle, lo que evidencia la violencia del ataque. A pesar de la cantidad de disparos, el subdirector descartó un enfrentamiento ya que no se encontraron vainas en el lado de las víctimas que indiquen que estas también dispararon.

El hecho se registró alrededor de las 2 de la madrugada, cuando una ráfaga de disparos alertó a los vecinos, quienes rápidamente llamaron a la policía. Al llegar al lugar, los efectivos de la Comisaría 15 encontraron a las dos personas heridas en la calle. Una ambulancia fue solicitada de inmediato, pero los médicos no pudieron hacer nada y constataron que ambos jóvenes ya habían fallecido.

Por orden de la fiscal de turno, Gabriela Macaya, los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial de Neuquén para la autopsia. La investigación continúa para esclarecer los hechos y dar con los responsables del doble crimen.