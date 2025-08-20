Piden 11 años y medio de prisión para un enfermero por abuso sexual de una paciente de 70 años

Solicitaron 11 años y medio de prisión para un enfermero que fue hallado culpable de abusar de una paciente mayor que tenía a su cuidado en la provincia de Neuquén.

En mayo el acusado fue condenado luego de aceptar su responsabilidad y ahora se espera saber qué pena recibirá en la audiencia de cesura.

En el alegato, la fiscal Carolina Mauri solicitó que A.E.A.B sea condenado a 11 años y medio de prisión. Mientras que la defensa, por su parte, planteó que se aplique el mínimo legal previsto para el delito, equivalente a 8 años de cárcel.

Mauri pidió que se valore como agravantes el estado de salud delicado en el que se encontraba la víctima, y el aprovechamiento por parte del condenado.

En este marco, detalló que la víctima es una mujer de más de 70 años y que, tras el abuso, sufrió un impacto psicoemocional. Finalmente, también subrayó que el daño institucional que produjo el accionar del enfermero debería ser considerado como agravante.

En la próxima audiencia los jueces Cristian Piana, Juan Pablo Encina y Florencia Martini deberán dar a conocer el monto de pena establecido contra el acusado por el delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por la guarda, en carácter de autor.

El 28 de abril, mediante un acuerdo presentado por el Ministerio Público Fiscal, el imputado reconoció haber abusado sexualmente de la víctima y aceptó su responsabilidad penal.

El condenado señaló que el 2 de noviembre de 2024, entre las 8:20 y las 8:45, cometió el abuso sexual mientras estaba a cargo de la paciente en la habitación en la que se encontraba internada. De acuerdo a su descripción, lo hizo aprovechando su estado de “convalecencia e indefensión”.