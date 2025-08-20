La U11 de la CAI avanza en la Liga Federal Formativa

Ganó sus tres partidos en Neuquén y pasó a la tercera fase, que tendrá lugar en Comodoro Rivadavia.

Por la Liga Federal Formativa U11, que organiza la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB), el equipo mixto de la Comisión de Actividades Infantiles logró la victoria en los tres encuentros disputados como visitante, en la ciudad de Neuquén.

En el mítico estadio La Caldera, la CAI le ganó el sábado al local Independiente por 102 a 94 y a Cipolletti de Río Negro por 114 a 96, mientras que el domingo se impuso ante Pico Football Club de La Pampa por 92 a 64.

De esta manera, el “Azzurro” se adjudicó el cuadrangular y continúa en competencia avanzando a la Tercera Fase, que se disputará el 30 y 31 de agosto en Comodoro Rivadavia.