El “Aurinegro” se impuso 80-61 en una de las semifinales del torneo de básquet de Primera división masculina. Gino Lorelli fue el goleador del juego con 21 puntos.

Náutico eliminó a Petroquímica y jugará por el título del Apertura

Náutico Rada Tilly superó este miércoles a Petroquímica por 80-61 y de esa manera se clasificó para jugar la final del torneo Apertura de básquet de Primera división, de la rama masculina.

Fue en el partido que se jugó en el Socios Fundadores, con el arbitraje de Rodrigo Reyes, Facundo Iza y Jorge Alarcón, y que tuvo parciales por cuarto de juego de 16-17, 31-40 y 48-60.

El base Gino Lorelli se destacó en el equipo ganador con 21 puntos, siendo el máximo goleador del partido. Además, Sebastián Perujo marcó 15 tantos, mientras que Tomás Musotto colaboró con 14 unidades, 6 rebotes, 2 asistencias y 2 tapas; tuvo 3 pérdidas y recuperó dos balones.

Además, el pivote Diego Romero, quien volvió a ver acción, marcó 5 tantos, bajó 11 rebotes, repartió 5 asistencias, tuvo 2 pérdidas, 2 recuperos y metió 3 tapas, en los 24 minutos que estuvo en cancha.

En el “Verdolaga”, el mejor resultó Germán Azcurra con 14 tantos, Bruno Leonori lo secundó con 10 unidades, 8 rebotes y una tapa, aunque tuvo 5 pérdidas de balón y Jasiel Antún hizo 8 tantos, bajó 5 rebotes, repartió 6 asistencias, tuvo 2 recuperos y metió una tapa.

De ese modo, Náutico llegó a la final, donde se las verá con Gimnasia y Esgrima, en una serie al mejor de tres partidos.

Síntesis

Petroquímica 61 / Náutico Rada Tilly 80

Petroquímica (16+15+17+13): Germán Azcurra 14, Iván Núñez 4, Bruno Leonori 10, Jasiel Antún 8 y Osvaldo De Souza 0 (fi); Matías Filipuzzi 8, Darío Núñez 8, Mariano Melgarejo 4 y Diego Melo 5. DT: Juan Carlos Morel.

Náutico Rada Tilly (17+23+20+20): Gino Lorelli 21, Franco Varone 8, Sebastián Perujo 15, Yamil Jasín 9 y Diego Romero 5 (fi); Tomás Musotto 14, Mirko Hadzik 6, Gonzalo Aguaisol 2, Juan Gallina 0, Santino Williams 0, Facundo Sciutto 0 y Felipe Gilligan 0. DT: Lucas Torres.

Parciales: 16-17, 31-40 y 48-60.

Árbitros: Rodrigo Reyes, Facundo Iza y Jorge Alarcón.

Estadio: Socios Fundadores.