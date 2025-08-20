Será este miércoles desde las 20. Primero juegan Petroquímica-Náutico Rada Tilly y luego Gimnasia-La Fede. Ambos partidos van en el Socios Fundadores.

Los varones disputan las semis del torneo Apertura de básquet

Este miércoles en el Socios Fundadores, se jugarán las semifinales del torneo Apertura 2025 de básquetbol de Primera división de la rama masculina, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia (ACRB).

Desde las 20, Petroquímica se medirá contra Náutico Rada Tilly, en partido que será controlado por Rodrigo Reyes, Facundo Iza y Guillermo Fernández.

Y a continuación, se disputará el clásico entre Gimnasia y La Fede Deportiva, que tendrá el arbitraje de Matías Carrizo, Mario Contrera y Axel Catalán.

Los ganadores de estos partidos se clasificarán para jugar la final al mejor de tres juegos, destacando que el primero se desarrollará el miércoles de la próxima semana en escenario a confirmar.

Programa - Semifinales

MIERCOLES 20

En el Socios Fundadores – Primera Masculino.

20:00 Petroquímica vs Náutico Rada Tilly.

Arbitros: Rodrigo Reyes, Facundo Iza y Guillermo Fernández.

21:30 Gimnasia y Esgrima vs La Fede Deportiva.

Arbitros: Matías Carrizo, Mario Contrera y Axel Catalán.