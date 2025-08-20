Argentina derrotó a Panamá en su último amistoso internacional

Fue victoria por 84 a 63 en el cierre de la Copa Latina, con 22 puntos de Gonzalo Corbalán y 14 de Juan Fernández. Este viernes será su debut en la AmeriCup de Nicaragua.

La Selección Mayor Masculina de básquet cerró la Copa Latina con una victoria contundente ante Panamá por 84 a 63, completando su serie de amistosos internacionales de cara a la AmeriCup de Nicaragua. La gira incluyó encuentros por Madrid (España), Bologna (Italia) y el cuadrangular en la ciudad de Panamá, con un registro de cinco victorias.

Con un juego vertical y agresivo en ofensiva, la albiceleste se mostró mucho más precisa cerca del aro, logrando establecer una primera máxima de 9 puntos (18-9) gracias a una conexión sólida entre sus jugadores. El segundo cuarto fue más trabado, con varias interrupciones y visitas a la línea de libres, pero Argentina supo aprovechar la falta de eficacia panameña para ampliar la diferencia y mantener el control del partido.

En el complemento, el conjunto nacional impuso su ritmo con ataques verticales y una defensa intensa, manteniendo la solidez que Pablo Prigioni buscó durante toda la preparación. El equipo eligió la simplicidad como estrategia, priorizando efectividad y control en sus acciones. Los máximos goleadores del partido fueron Gonzalo Corbalán con 22 puntos y Juan Fernández con 14.

El máximo certamen continental se jugará en Managua del 22 al 31 de agosto, con Argentina siendo parte del Grupo C junto a Colombia, República Dominicana y la propia Nicaragua. Su debut se dará este viernes ante los locales (21:40hs), continuará con su agenda el domingo 24 ante Dominicana (16:10hs), para concluir la zona el lunes 25 contra Colombia (18:40hs).

La AmeriCup 2025 se transmitirá por TyC Sports, DSports y CourtSide 1891.