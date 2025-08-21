El “Verde” se impuso al “Bordó” por 89-57 y jugará la final del torneo Apertura de básquet de Primera masculino ante Náutico Rada Tilly.

Gimnasia le ganó el clásico a La Fede y también es finalista

Gimnasia y Esgrima se convirtió este miércoles en el segundo finalista del torneo Apertura 2025 de básquet de Primera división varones.

En ese contexto, el elenco que dirige Brian Illesca superó a La Fede Deportiva por 89 a 57, y de esa manera se convirtió en el rival de Náutico Rada Tilly de la gran final que tendrá el campeonato que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia (ACRB).

La semifinal, que se jugó en el Socios Fundadores, tuvo el arbitraje de Matías Carrizo, Mario Contrera y Axel Catalán, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 22-19, 39-30 y 67-43.

Santiago Ivanoff sobresalió como la figura del juego con 17 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias y 3 recuperos. Muy bien escoltado por Natalio Santacroce, que también hizo 17 tantos, con 3 rebotes, 5 asistencias e igual número en recuperos.

El otro jugador destacado fue Simón Dias con 14 unidades, 6 rebotes y 3 tapas. También fue muy bueno lo hecho por José Ignacio Copesky, quien en poco más de 13 minutos en cancha marcó 7 tantos, bajó 9 rebotes, metió 5 asistencias y tuvo igual número de recuperos. Y Valentino Ayala, que también arrancó desde el banco, colaboró con 11 tantos y 4 recobres.

En el “Bordó”, mientras tanto, su figura fue el base Catriel Aredes, quien fue el goleador del juego con 31 puntos, mientras que Alejo Fernández aportó 11 unidades, con 4 rebotes y una tapa.

De esa manera, la primera final -al mejor de tres partidos-, arrancará el miércoles de la próxima semana en el Socios Fundadores con Gimnasia y Náutico. El segundo punto será el 3 de septiembre, en la cancha del “Aurinegro”. Y si la serie llegase a un tercer juego, el mismo tendrá lugar un día después en la cancha del “Verde”.

Síntesis

Gimnasia y Esgrima 89 / La Fede Deportiva 57

Gimnasia (22+17+28+22): Natalio Santacroce 17, Simón Dias 14, Matías González Fernández 1, Francisco Uribe 10 y Ciro Melo 8 (fi); Santiago Ivanoff 17, Sebastián Sosa 4, José Ignacio Copesky 7, Valentino Ayala 11, Guillermo Olagüe 0 y Nahuel Moyano 0. DT: Brian Illesca.

La Fede (19+11+13+14): Catriel Aredes 31, Gianni Sampaoli 2, Mateo Bellido 5, Agustín Demida 10 y Juan Ignacio Cárdenas 2 (fi); Alejo Fernández 11, Felipe Bellido 0, Enzo Valdez 0 y Joaquín Quisle 0. DT: Emiliano Barbosa.

Parciales: 22-19, 39-30 y 67-43.

Árbitros: Matías Carrizo, Mario Contrera y Axel Catalán.

Estadio: Socios Fundadores.