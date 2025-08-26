Romina Uhrig vende fotos hot por 20 dólares en una plataforma para adultos

La exparticipante de “Gran Hermano” y exdiputada nacional promociona su perfil en sus redes sociales.

Este martes subió una postal a sus historias de Instagram donde se la podía ver muy producida. “No entres acá”, escribió en el enlace con el cual redirecciona a los usuarios a su perfil más íntimo.

En su biografía de Onlyfans, Romina escribió: “Ahora podrás conocer mi otro lado”. Tal como se puede ver, ya tiene dos publicaciones, a las que solo pueden acceder aquellos usuarios que hayan abonado la suscripción mensual de 20 dólares.

Como era de esperarse, esta nueva faceta de Uhrig no pasó inadvertida entre los usuarios que la volvieron tendencia a la red social X donde reaccionaron con todo tipo de comentarios.

“Gramática by Nerea”, “Leyendo esa bio, me dan ganas de suscribirla en un colegio”, “Que aprenda a escribir primero… mira esa biografía. Dios mío…”, “Fondo de olla”, “¿Pero muestra algo?”, fueron algunos de los que más se repitieron.