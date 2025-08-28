El Presidente, Karina y Espert llegaron sacados al centro de Lomas e insultando a quienes los cuestionaban por el escándalo de las coimas.

Un video muestra las provocaciones de Milei y Espert antes de los incidentes

Un video que trascendió varias horas después de los incidentes con la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora muestra al Presidente gritando desaforado a la los peatones que lo insultaban desde la calle.

"¡Corruptos son los tuyos! ¡Corruptos son los tuyos!", le grita el presidente desde una camioneta blanca a un joven que probablemente lo increpó por el escándalo de los audios de las coimas de Karina y los Menem.

A su lado, José Luis Espert apenas atina a gritar una y otra vez "Viva la Libertad" con el puño en alto. También se la ve en la camioneta a Karina Milei con una gorra violeta sacada por la situación. Desde más atrás, asoman Sebastián Pareja y a Maximiliano Bondarenko, primer candidato por la Tercera.

En otro video, se ve a Pareja insultando a vecinos y hasta hace el gesto de cortar el cuello.

La escena que muestra el video parece ocurrir antes de los incidentes toda vez que Espert forma parte de la comitiva. Es decir que fue antes de huir de los piedrazos en una motito. También permite ver la escasa militancia que acompañó al Presidente por el sur del conurbano.

En medio de piedrazos, Espert se escapó de la caravana de Milei en moto y sin casco

Este miércoles, el Presidente quedó expuesto en la primera línea de los enfrentamientos cuando se puso al frente de una caravana por el centro de Lomas en un día laborable.

El intendente local, Federico Otermín, había advertido horas antes del acto que era un error hacer una marcha en pleno centro de Lomas en un día laborable. La crisis marcó otro error estratégico del gobierno, pero además un desconocimiento del conurbano por parte de Bondarenko.

LPO anticipó que los libertarios no pueden hacer campaña desde que estalló el escándalo de las coimas porque los insultan y boludean. Espert, primer candidato a diputado nacional en la provincia es uno de los principales afectados, ya que tienen un vínculo muy íntimo con Diego Spagnuolo, el ex funcionario que desató el escándalo.