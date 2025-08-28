Encuesta: Imagen positiva de Milei por debajo de Axel Kicillof y Cristina Kirchner

El escándalo de coimas en la Andis que involucra a Karina Milei, Eduardo "Lule" Menem y Martín Menem ya está impactando de lleno en la línea de flotación del presidente Javier Milei.

Los escandalosos audios del ahora ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spaguolo, que dejaron al desnudo el aceitado esquema de retornos del que se beneficiaban la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; su mano derecha, Eduardo "Lule" Menem y el presidente de Diputados, Martín Menem, ya afectan de manera directa a la imagen del presidente Javier Milei.

Así lo reveló el último sondeo realizado por la Consultora Trespuntozero que advierte que el 57,9% de los encuestados responsabilizan directamente al mandatario libertario por la corrupción en Andis mientras que el 59,3% apunto también contra su hermana Karina.

Casi el 79% de los argentinos está al tanto del pago de coimas en Andis al mismo tiempo que el Gobierno recorta prestaciones a los discapacitados. De ese universo, el 62,5% considera que los audios de Spagnuolo, "reflejan hechos graves de corrupción en el gobierno". Solo un 32,8% cree que el escándalo es producto de "una operación".

Pero hay un dato que es el que más preocupa en Casa Rosada a pocas semanas de las elecciones legislativas y es la caída estrepitosa de la imagen de Milei que, según la encuesta, está tercero detrás de Axel Kicillof y Cristina Kirchner. Es la primera vez desde su llegada al poder, que la imagen del Presidente queda por detrás de la que muestran los opositores.

La evaluación positiva que se realiza del gobierno experimentó un desplome por debajo del 40%. Por el contrario, el 57% de los encuestados califica la gestión de Milei como "mala" y "muy mala".

En lo que hace a los principales problemas que enfrenta el país, la corrupción encabeza el listado. Lo dice el 44,5% y en segundo lugar se ubica la pobreza (un 16,1%); la inseguridad (13,2%); y la desocupación con un 9,2%. La inflación está recién en el quinto puesto de las principales preocupaciones de los argentinos con el 8,4%.

La imagen de Javier Milei, por el piso

En el capítulo dedicado a los dirigentes políticos tampoco hay buenas noticias para la Casa Rosada. Si se tratara de un podio, el presidente Javier Milei ocuparía el tercer escalón de la imagen positiva. Ahora bien, si se lo mide desde lo negativo pasa al frente con un 58,5%, solo superado por Mauricio Macri y los otros alcanzados por el escándalo de las coimas, su hermana Karina y Lule Menem.

En cuanto a la imagen positiva, el que se encuentra en la cima del podio es el gobernador bonaerense Axel Kicillof que entre imagen muy buena y buena suma 43,8%. Quien ocupa el segundo puesto es Cristina Kirchner con 41,8%. Luego recién aparece Milei con una imagen positiva de 39,8%. Este dato confirma la caída de la imagen del mandatario libertario que se derrumbó por debajo del 40%, cuando la misma consultora lo ubicaba en el 52% hace apenas 7 semanas.

Coimas libertarias

Cuando se les consultó a los participantes del estudio sobre la primera palabra que se les venía a la cabeza al pensar en los audios de Spagnuolo la que predomina es "corrupción". Esto se verifica tanto entre quienes en 2023 votaron por Sergio Massa como por Patricia Bullrich. Para los que votaron a Milei la palabra principal es "opereta" pero la sigue en importancia la palabra "corrupción", lo que muestra que el escándalo también impacta en su propia base.

En cuanto a si los escandalosos audios de Spagnuolo "reflejan hechos graves de corrupción", el 62,5% cree que es así y solo un 32% afirma que se trata una operación para perjudicar al gobierno libertario.

Cuando les preguntan si "es un hecho que demuestra la complicidad del presidente y su hermana", el 39,7% dice que sí.

Con respecto al efecto que pueda tener el caso Spagnuolo en el voto, entre quienes votaron a la Libertad Avanza, el 37,6% dijo que lo seguirá haciendo y un 15,5% dijo que no volverá a votar a los libertarios. Los que nunca lo votaron y no lo harán representa el 43,5% y solo el 3,6% optó por decir que no sabe qué hará en los próximos comicios.