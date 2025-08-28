El armador libertario y mano derecha de Karina Milei, Sebastián Pareja, lanzó una repudiable frase, justo en el medio del escándalo de las coimas y los recortes a discapacitados.

La mano derecha de Karina dijo que los que tiraron cosas a Milei "son discapacitados"

En medio del escándalo por las coimas en Andis y de los reclamos por los recortes de los subsidios, Sebastián Pareja no tuvo mejor idea que utilizar la palabra "discapacitados" para descalificar a los que arrojaron cosas a Javier Milei en Lomas de Zamora.

"Estos energúmenos, que son tipos discapacitados que están fuera de la lógica que podemos entender todos", afirmó el armador de La Libertad Avanza y candidato a diputado nacional en una entrevista en TN.

La utilización por parte de Pareja del término "discapacitados" como una descalificación no hace más que alimentar el enojo de los familiares de las personas con discapacidad que vienen reclamando contra los recortes del gobierno.

La bronca por la desagradable frase se suma al veto de Javier Milei a la ley de Emergencia en Discapacidad, que Diputados rechazó la semana pasada por abrumadora mayoría y ahora resta que lo trate el Senado.

"Discapacitados"

Por esta frase de Sebastián Pareja.



pic.twitter.com/G36QpvQ801 — Un poco de tendencias (@unpocotendencia) August 28, 2025

El gobierno viene de dar de baja miles de pensiones por discapacidad sin controlar si estaban bien dadas. Un alto funcionario de Andis admitió días atrás que en las 80.000 pensiones que se dieron de baja no se detectaron irregularidades, sino que fueron a causa de errores o deficiencias en las notificaciones a los discapacitados en la convocatoria a las auditorías.

Para confirmar el desastre del gobierno en este tema, en una nueva filtración de audios de Diego Spagnuolo se lo escucha criticar al vocero Manuel Adorni por haber mentido en una conferencia del año pasado donde aseguró que se había utilizado una radiografía de un perro para otorgar una pensión por discapacidad.

"Mira la comunicación del pelotudo de Adorni que le pasamos toda la información. La radiografía del perro dijimos que esa pensión no se otorgó. Hoy qué dice: ‘esta pensión se otorgó'. Y yo tengo que andar explicando que esa pensión no se otorgó porque todos están diciendo: ‘eh, están mintiendo, están mintiendo'. Flaco, te lo pasé claro, eso no se otorgó", dice Spagnuolo en los audios publicados por el streaming Carnaval.