Othar Macharashvili: "Primero se contrata gente de Comodoro"

El intendente sostuvo que las empresas que operen en Comodoro Rivadavia deberán cumplir con el convenio que establece la contratación, en primer lugar, de trabajadores de la ciudad. La declaración surge tras el reclamo de la UOCRA por la incorporación de personal de otras jurisdicciones en obras del puerto.

El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, ratificó que las empresas que desarrollen tareas en la ciudad deberán respetar el acuerdo vigente con los gremios, que prioriza la contratación de trabajadores locales.

La declaración se produjo luego de que la seccional de la UOCRA denunciara que algunas compañías vinculadas a obras en el puerto incorporaron personal de otras provincias, desplazando así la mano de obra de Comodoro.

“Venimos ordenando y trabajando con todas las empresas locales, por lo que queremos que aquellas que llegan a la ciudad cumplan con las normativas vigentes”, señaló Macharashvili.

En ese sentido, el jefe comunal remarcó que “el acuerdo con los gremios establece que primero se toma la gente de Comodoro y después la de otros lugares”. Además, llamó al diálogo para evitar conflictos: “Esto se tiene que conversar para no generar inconvenientes ni tensiones que no queremos vivir en esta ciudad”.