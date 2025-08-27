Fallida caravana de Milei y Espert escapó en moto

El mandatario intentó realizar un recorrido por Lomas de Zamora, pero un grupo de vecinos protestaba por su presencia en la zona.

En un intento de llevar la atención a la campaña bonaerense y sacar del centro de los reflectores el escándalo por el pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el presidente Javier Milei protagonizó este miércoles una caravana fallida en Lomas de Zamora que se vio interrumpida por una protesta de vecinos.

"Todo lo que dicen es mentira", llegó a pronunciar el mandatario ante la consulta por los audios adjudicados a Diego Spagnuolo.

En este contexto, José Luis Espert se tuvo que escapar en la moto de un militante de la caravana en Lomas de Zamora que tuvo que ser evacuada en medio de incidentes con vecinos enojados.

LPO anticipó que los libertarios no pueden hacer campaña desde que estalló el escándalo de las coimas y que el primer candidato a diputado en la provincia es uno de los principales afectados, ya que tiene un vínculo muy íntimo con Diego Spagnuolo, el ex funcionario que desató el escándalo.

El gobierno intentó superar los episodios de violencia que se vivieron en Junín el lunes, en otro acto de campaña de Javier Milei, con una caravana por el centro de Lomas.

El intendente local, Federico Otermín, había advertido horas antes del acto que era un error hacer una marcha en pleno centro de Lomas en un día laborable. "Vimos también en las redes convocatorias a repudiar a Milei. En ese sentido, como intendente de Lomas de Zamora me parece fundamental dar un mensaje de paz y respeto por la democracia. Que cada persona se exprese con tranquilidad y sin ningún tipo de violencia. Lomas de Zamora es Pueblo de la Paz. Por favor, que hoy esté todo en paz", dijo Otermin horas antes del suceso.

imagen

El intendente había hablado con la izquierda y el Movimiento Evita para desactivar la convocatoria y evitar que su distrito fuera el epicentro de desmanes. Pero pese a los intentos de disuadir los enfrentamientos, la caravana de Milei duró 10 minutos porque empezaron a volar cascotazos y trompadas.

El presidente y su hermana Karina fueron rápidamente metidos en una camioneta blindada y quedaron a resguardo. Espert, sin embargo, no tuvo el privilegio de subirse al vehículo presidencial y quedó abandonado en medio del tumulto que se había armado pese a la fuerte presencia policial.

Por eso un militante lo hizo subir a su moto y lo sacó del lugar. El diputado no usó casco y violó las normas de tránsito, que pasaron a un segundo plano ante el peligro de la situación.