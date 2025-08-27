Secuestran un vehículo mellizo en el centro de Comodoro

El Toyota Corolla Cross, con dominio duplicado, estaba en el estacionamiento de la Costanera. Tenía pedido de secuestro por robo en la provincia de Buenos Aires.

Este martes por la tarde, personal de la División Sustracción Automotores de Comodoro Rivadavia detectó un vehículo mellizo mientras realizaba tareas de campo en el sector céntrico de la ciudad.

El hallazgo se produjo alrededor de las 16 horas, cuando los efectivos advirtieron que un Toyota Corolla Cross, de color blanco, se encontraba estacionado en la Avenida Costanera. Al consultar la patente en el sistema, surgió que el dominio debía estar asociado a chapas duplicadas.

Posteriormente, los agentes identificaron al conductor, un hombre de 31 años, y procedieron a verificar físicamente la unidad. Si bien los números de chasis y motor resultaron ser originales de fábrica, la numeración del chasis figuraba vinculada a un vehículo con estado registral de robado en la provincia de Buenos Aires.

Frente a la situación, se procedió al secuestro del rodado, que fue trasladado a la sede policial donde permanece bajo resguardo, a disposición del Ministerio Público Fiscal. La fiscal de turno, Leila Ritta, fue notificada de la diligencia.