Guillermo Francos se prepara para dar explicaciones en el Congreso

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se presentará en la Cámara de Diputados para un nuevo informe de gestión, en el que deberá responder 1.337 preguntas sobre el rumbo del Gobierno y tres investigaciones que lo salpican: los presuntos casos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el desvío de fentanilo y el escándalo de la estafa financiera de $LIBRA.

La visita de Francos al Congreso representa una respuesta del Poder Ejecutivo a la creciente presión de la oposición, que ha denunciado la ausencia de varios ministros para dar explicaciones en la Cámara de Diputados. En un contexto de confrontación, donde el Gobierno ha amenazado con vetar proyectos de ley, el jefe de Gabinete deberá enfrentar a los legisladores para explicar las decisiones y el accionar de la gestión actual.

El informe de gestión, que ya cuenta con un total de 1.337 preguntas consolidadas, es el resultado de las consultas por escrito de 101 diputados. El bloque de Unión por la Patria fue el más activo, con 787 preguntas remitidas, seguido por la Unión Cívica Radical con 95. Las áreas más consultadas son Economía (477 preguntas), Capital Humano (177) y la propia Jefatura de Gabinete (149).

Esta será la tercera presentación de Francos ante el Poder Legislativo. La última fue en el Senado, donde se retiró de la sesión al inicio, mientras que en la Cámara de Diputados su última visita fue en abril para abordar el caso de la estafa de $LIBRA. La sesión será una oportunidad para que el Gobierno brinde sus argumentos sobre el rumbo económico y las polémicas que han surgido en las últimas semanas.