La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) abre una nueva oportunidad para quienes sueñan con estudiar una carrera universitaria, pero no terminaron el secundario.

Abren inscripciones en la UNPSJB para mayores de 25 sin secundario completo

El programa de ingreso 2026 está destinado a personas mayores de 25 años y busca garantizar una educación superior más equitativa.

Desde la Secretaría Académica de la universidad, se destaca que esta iniciativa reafirma la educación superior como un derecho para todas las personas, sin importar su trayectoria educativa previa. El programa se enfoca en brindar el acompañamiento necesario para que los aspirantes puedan superar los desafíos académicos.

Para ello, el Colegio Universitario Patagónico "Prof. Adriana Librandi" actualizó los contenidos de las evaluaciones y formó un equipo docente especializado que ofrecerá tutorías tanto presenciales como virtuales. El objetivo es ofrecer un seguimiento pedagógico personalizado y preparar a los estudiantes para los exámenes de ingreso.

Las evaluaciones se centrarán en la comprensión de textos, el análisis crítico de situaciones, la capacidad de integrar conceptos y el desarrollo del pensamiento reflexivo. Si querés más información, podés contactar a la universidad en las siguientes sedes:

Comodoro Rivadavia: [email protected]

Trelew: [email protected]

Esquel: [email protected]

Puerto Madryn: [email protected]