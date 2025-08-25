En el marco del proyecto Arte Público en la Escuela Pública, un grupo de artistas y estudiantes intervino la Biblioteca “Dr. Eduardo Musacchio” con una obra colectiva que integra símbolos de la lectura y la identidad patagónica.

Un mural celebra el vínculo entre lectores y bibliotecarios en la UNPSJB

El sábado 23 de agosto se llevó a cabo una nueva edición del proyecto Arte Público en la Escuela Pública, con la realización de un mural en la Biblioteca Dr. Eduardo Musacchio de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).

La composición central de la obra gira en torno al vínculo entre usuarios y bibliotecarios, representado por unas manos que transmiten un libro, símbolo del acto de compartir el conocimiento. Para enmarcar la propuesta en la identidad regional, los artistas sumaron referencias propias de la Patagonia, como el diente de león, el zorrito y el albatros, este último también asociado a la universidad.

Sin título

En distintas columnas del edificio se agregaron pequeñas escenas vinculadas a los libros y a las múltiples experiencias que surgen de la lectura, otorgando continuidad al mural principal.

El trabajo colectivo reunió a más de veinte artistas y estudiantes: Katy Villegas, Cristian González, María José Días Goncalvez, Laura Cuevas, Celeste Sánchez, Susana Zambrano, Camila Gómez, Aldana García, Agustina Millar, Laura Marillan, Andrea Leonori, Marikena Paz, Rosa Carrizo, Vanesa Valerio, Emilio Lobo, Débora Estivez, Andrea Chirino, Cecilia Ruiz, Gonzalo Pulgar, Rodrigo Guzmán y Carolina Barrientos, junto a integrantes del FAV ISFD 806.