Cómo fue el rescate de los menores que el padre no quería entregar

El hombre que se resistió a entregar a sus hijos vivía en una casa sin servicios básicos. Los chicos querían quedarse con él, pero la jueza Sosa fue inflexible.

El operativo que este jueves tuvo como protagonista a un equipo de negociadores de la Policía del Chubut y el GEOP trabajando por tres horas en un inquilinato de Ciudadela, se inició con una orden judicial de la juez de Familia, Guillermina Leontina Sosa.

La Policía y operadores judiciales intentaban sacar del lugar a tres menores de 7, 11 y 13 años ya que vivían sin agua, sin energía y sin gas. Los niños querían quedarse con su padre, pero el hombre al resistirse exhibió un cuchillo y terminó detenido.

El segundo Jefe de la Unidad Regional de Policía, Raúl Jones, fue uno de los que lideró el Comité de Crisis que se armó al mediodía de este jueves ante una supuesta toma de rehenes en un inquilinato de Ciudadela.

UNA MANDA JUDICIAL

Todo comenzó a las 11:20 cuando una orden judicial dispuesta por el Juzgado de Familia de Guillermina Sosa le dio intervención a la Comisaría de Palazzo para llevar adelante una manda judicial en calle 1 de Mayo al 300. Allí, con la intervención de la Policía Comunitaria y el Servicio de Protección de Derechos, la misión era sacar a los niños de la vivienda en donde residían sin agua, sin energía y sin gas.

"La cuestión judicial era ir al domicilio, y retirar del mismo a tres menores de edad -de 7, 11 y 13 años-. Con esta situación en marcha, se le pone en conocimiento al padre de la presencia del personal policial y esta persona se mostró reacio al personal policial y no quiso colaborar con la diligencia que se estaba llevando a cabo", dijo Jones en declaraciones que reproduce Crónica.

"En ese momento que se ingresa al domicilio, se pone en una situación tensa para el personal, ya que la persona se encontraba en el interior del domicilio con los menores con un arma blanca en una de sus manos, por lo que preocupó a los primeros interventores", describió el jefe policial.

Entonces, debieron entrar en acción fueron los integrantes del equipo de negociadores, mientras el Grupo de Infantería se encargaba de la seguridad en la zona perimetral.

El Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), con equipo nuevo -parte de los que tuvieron una capacitación en Tucumán por un mes- llegó al lugar y solo quedó a la espera de intervenir si la situación se salía de control. "Cuando estuvimos en el lugar se trabajó con los negociadores; llevó al menos tres horas la negociación hasta que esta persona desistió de su accionar y colaboró con la medida, por lo que los menores fueron puestos a resguardo y trasladados donde dispuso la autoridad judicial" explicó el segundo jefe de la Unidad Regional.

TESTIMONIOS DE VECINOS

"Más allá de que esta persona estaba en el domicilio con sus hijos, me entrevisté con vecinos del sector, y carecían de luz, carecían de gas. Una situación compleja, más teniendo en cuenta que había menores de edad en el domicilio", agregó Jones sobre el contexto de la situación.

Para la Policía, como el Servicio de Protección de Derechos venía trabajando en el tema, el hombre ya tenía conocimiento que esta medida se iba a dictar en algún momento. "En un momento quiso interponer a los menores y ellos en un tramo de la negociación manifestaron que querían estar con su papá, pero hay cuestiones judiciales que se fueron llevando a cabo y que señalaban que era insostenible que estuvieran con su papá", dijo Jones.

"Trabajaron varias instituciones porque estos menores estaban en riesgo", consideró la Policía. Los niños fueron asistidos en una ambulancia y luego quedaron a resguardo de la Justicia de Familia y del Servicio de Protección.

El hombre, de nacionalidad dominicana -iniciales O.C.-, finalmente quedó detenido por resistencia a la autoridad, desobediencia y amenazas con arma blanca.

La fiscal Verona Dagotto siguió de cerca el operativo. El hombre, que tiene antecedentes penales, deberá comparecer ante el juez de turno este viernes a la mañana en donde tendrá la oportunidad de declarar si así lo cree conveniente.