Con armas blancas retenía en su vivienda a sus tres hijos, negándose a cumplir una medida dictada por el Juzgado de Familia. Tras tres horas de negociación, los niños fueron puestos a resguardo y el agresor quedó detenido.

Se negaba a entregar a sus hijos y los retuvo tres horas con amenazas

Un operativo de alto riesgo se desplegó este jueves por la mañana en el barrio Ciudadela, cuando personal policial intervino para garantizar el cumplimiento de una medida judicial de protección de menores, ordenada por el Juzgado de Familia local.

El hecho se inició alrededor de las 11.20 horas en una vivienda de calle 1° de Mayo, donde un hombre mayor de edad se opuso a la resolución, ingresó al domicilio y se atrincheró con armas blancas, poniendo en riesgo la integridad de tres niños.

Ante la situación, se activó el protocolo de crisis de la Policía del Chubut y se convocó al equipo de negociación de incidentes críticos, junto con efectivos del GEOP y de Infantería. Tras un trabajo de negociación que se extendió por aproximadamente tres horas, los menores fueron resguardados y el agresor convencido de deponer su conducta. Posteriormente fue reducido y trasladado a la Comisaría de Palazzo, quedando a disposición del Ministerio Público Fiscal por los presuntos delitos de desobediencia y amenazas agravadas.

Ninguna de las partes resultó con lesiones durante el procedimiento. Los niños quedaron bajo el resguardo del Servicio de Protección de Derechos, mientras que la fiscal de turno, Verona Dagotto, tomó intervención en la causa.

Las diligencias fueron encabezadas en el lugar por el jefe de Operaciones, Cristian Mulero, y el responsable de la Unidad Regional, Raúl Jones.