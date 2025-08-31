El siniestro ocurrió este domingo en la calle Edulio “Pirulo” Barría. No se registraron heridos ni testigos del hecho. El vehículo permanecía en el lugar y la Policía investiga quiénes serían sus propietarios.

Un auto volcó en el cordón forestal y fue abandonado por sus ocupantes

Este domingo se produjo un vuelco en la zona del cordón forestal, sobre la calle Edulio “Pirulo” Barría, a la altura de la empresa Metalcor. Según informó la Policía, el incidente fue reportado por personal que circulaba por el sector, aunque no se encontraron testigos directos que permitieran reconstruir las circunstancias del siniestro.

Al momento de la llegada de los efectivos, el automóvil permanecía en el lugar, aparentemente abandonado por sus ocupantes. No se registraron personas lesionadas ni se pudo identificar de inmediato a los propietarios del rodado.

Personal policial mantiene registro del hecho y continúa con el seguimiento correspondiente para determinar las causas del vuelco y establecer a quién pertenece el vehículo.

Con información de Del Mar Digital