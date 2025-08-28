Una motociclista lesionada en un choque contra un auto

La conductora de la moto fue trasladada al Hospital Regional. Ambos vehículos fueron secuestrados por falta de documentación.

A las 17.50 de este jueves se produjo un siniestro vial en la esquina de Rivadavia y Estados Unidos que obligó a los equipos de emergencia al traslado de una motociclista involucrada al Hospital Regional. Intervino en el accidente, personal policial de la Seccional Cuarta de Comodoro Rivadavia e inspectores municipales de Tránsito.

En el choque se vieron involucrados una moto Corven 110cc, conducida por una joven de 17 años y un auto Volskwagen Gol Power al comando de una mujer de 22 años.

La motociclista tuvo que ser trasladada de manera preventiva al Hospital Regional, al tiempo que ambos vehículos tuvieron que ser secuestrados y llevados a la comisaría por falta de documentación reglamentaria para circular.