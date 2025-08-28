Allanan en Km 3 y rescatan una perra en estado crítico

El procedimiento judicial se efectuó este jueves en el barrio Divina Providencia, a partir de una denuncia en redes sociales.

Durante la noche del miércoles, usuarios de redes sociales postearon una denuncia para llamar la atención pública por una perra en estado de desnutrición e inanición, en total abandono en el patio de una vivienda del barrio Divina Providencia, en Comodoro Rivadavia.

A partir de ello, la Brigada Policial de Investigaciones, junto a dos colaboradoras de la agencia de maltrato animal, a cargo del fiscal responsable de la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra animales, Juan Carlos Caperochipi, se movilizaron rápidamente para abordar la situación.

El proceso se desencadenó cuando un vecino decidió denunciar la situación en la comisaría. Pero las redes sociales jugaron un papel crucial al difundir la información, lo que llevó al fiscal a actuar de inmediato al recibir la denuncia.

En cuestión de minutos, el juez autorizó el allanamiento, una acción que fue reconocida por su celeridad. El magistrado Jorge Odorisio, conocedor de la urgencia del caso, emitió la orden con rapidez.

En concordancia con la urgencia, la Comisaría Mosconi y sus efectivos respondieron a la brevedad. Asimismo, Miguel Gómez, secretario municipal de Control Operativo, expresó que no hubo inconvenientes en la intervención y que se priorizó el bienestar del animal. La colaboración de todos los actores involucrados resultó fundamental para lograr un desenlace positivo en esta situación.

El rescate fue un ejemplo de una respuesta coordinada y efectiva: desde la denuncia del vecino, la difusión en redes, la acción del fiscal y la Brigada de Investigaciones, hasta la intervención inmediata de la policía y la autorización del juez penal.

Esta cadena de colaboración resalta la importancia de actuar con rapidez y eficiencia en situaciones críticas.

El siguiente paso es esperar los resultados del control y diagnóstico veterinario de la perra, con la esperanza de que pueda rehabilitarse y encontrar un hogar de tránsito donde reciba el cuidado necesario.

Este caso subraya la importancia de la vigilancia comunitaria y la colaboración institucional en la lucha contra el maltrato animal.