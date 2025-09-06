El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado en Ameghino al 900. Un Volkswagen Gol impactó contra el portón de una casa.

Sin conductor, el auto se estrelló contra una vivienda

Un inusual accidente se registró este sábado alrededor de las 6:15 de la mañana en la calle Ameghino al 900, entre Italia y Francia, en jurisdicción de la Comisaría Primera.

Según informó la policía, un Volkswagen Gol Power de color blanco colisionó contra el portón de acceso de una vivienda. El dueño de la casa relató que escuchó un fuerte golpe y, al salir, encontró el rodado incrustado en su domicilio sin ocupantes en el interior.

Minutos después se pudo dar con el propietario del vehículo, un hombre de 30 años que explicó que lo había dejado estacionado con el freno de mano colocado, aunque reconoció que el mismo presentaba fallas mecánicas.

En el lugar trabajó personal de Defensa Civil, que colaboró en la remoción del automóvil. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas y solo hubo que lamentar daños materiales.