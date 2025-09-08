Vidal lanzó un mensaje tras las elecciones bonaerenses

En sintonía con la postura del resto de los gobernadores que integran el grupo Provincias Unidas, Claudio Vidal se manifestó a en torno al resultado de las elecciones de domingo en Buenos Aires.

A través de su cuenta X, el gobernador santacruceña posteó un mensaje contra La Libertad avanza que tuvo un fuerte revés electoral, formulando un llamado al gobierno central por el contexto económico marcado por la inflación y el deterioro del poder adquisitivo.

“Los bonaerenses dieron un claro mensaje al gobierno nacional. Sin gestión no hay futuro y nuestra sociedad no quiere más gritos, quiere hechos”, sentenció.

Asimismo, puso de relieve que “los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz. Pero las familias no llegan a fin de mes y con discursos de confrontación y división, no se resuelven los problemas".

Además, hizo propicia esaa circunstancia electoral para reafirmar su pertenencia a la alianza de gobernadores indicando que “desde el interior productivo, Provincias Unidas tiene mucho para decir y mucho para hacer. El futuro es con producción, trabajo y sentido común. Los sueños de todos están ahí, abracémoslos juntos".