Los encuestadores con el peor pronóstico electoral

Isasi-Burdman proyectaba que La Libertad Avanza con el PRO “iba a ganar por 10 puntos” en las elecciones legislativas de este domingo.

Las encuestas volvieron a equivocarse en los sondeos previos de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Las más acertadas daban una victoria del peronismo, pero por una estrecha diferencia de alrededor de los 3 puntos. Pero hubo un sondeo que tuvo la peor proyección electoral: la consultora Isasi-Burdman, que había estimado una victoria de 10 puntos de La Libertad Avanza (LLA).

Durante el último mes de la campaña, la consultora que encabezan la politóloga de la Universidad de Belgrano (UNER-UB), Viviana Isasi, y el profesor de la UBA, Julio Burdman (foto), dieron numerosas entrevistas en medios de comunicación, donde expresaban su “total seguridad” que la coalición liderada por Javier Milei, junto al PRO, obtendría una victoria clara sobre la gestión del gobernador Axel Kicillof.

“La gente que está cansada de perder en el conurbano bonaerense. Va a mostrar que va a usar esta oportunidad para cambiar diametralmente lo que pasa en el conurbano profundo. El kirchnerismo, que hizo enojar muchísimo a la gente, le va a permitir a los bonaerenses cambiar y pintar de violeta la provincia de Buenos Aires”, sostuvo Isasi, en declaraciones a varios medios la semana pasada.

En la última semana antes de los comicios, la encuestadora sostuvo que en el conurbano bonaerense existía una pérdida significativa del caudal de votos peronistas en relación con las cifras alcanzadas por Kicillof en 2023. Y dio números: dijo que "LLA estaba 10 puntos arriba con el PRO del peronismo/kirchnerismo". En la gráfica, publicada por LN+, arrojaba 37 puntos para los libertarios, seguido por Fuerza Patria, al que ubicó muy por detrás, con 27 puntos. “Si proyectamos indecisos, nos da 11 puntos de diferencia”, completaba Isasi.

Y continuaba: “Milei en el país tiene 51% de imagen positiva. El 52% de los argentinos, números de agosto después de los audios, apoya la gestión del gobierno nacional. Después tenés en la provincia de Buenos Aires 60% de rechazo de la gestión de Axel Kicillof. Y Milei tiene diez puntos arriba respecto de la imagen de Kicillof en la Provincia”.

Según Isasi, hasta este fin de semana, Javier Milei seguía experimentando la “luna de miel más larga de la democracia argentina”. Y que esa sensación se iba a trasladar en los comicios bonaerenses.

En ese marco, Isasi y Burdman habían elogiado a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al presidente de LLA bonaerense, Sebastián Pareja, por el armado de listas.